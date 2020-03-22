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З Латвії до України вирушив евакуаційний потяг з 267 українцями

Київ • УНН

 • 10757 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні о 19:40 евакуаційний потяг вирушив з Риги (Латвія) до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства України у Латвії у Twitter.

"Цим потягом забезпечено евакуацію 267 громадян України із Латвії на доручення керівництва України", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відправлення евакуаційного потягу Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ планувалося 22 березня.

"Передбачається, що цим же потягом буде здійснюватися евакуація громадян із Литви (Вільнюс). Укрзалізниця під час визначення квот на пасажиромісця з Риги та з Вільнюса брала за основу списки осіб, які складалися Посольствами України в Латвії та Литві на основі звернень громадян", - зазначили дипломати.

Українські Національні Новини

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