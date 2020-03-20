Українцям повідомили дату відправлення евакуаційного поїзда з Литви та Латвії

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Київ • УНН

 • 21396 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Відправлення евакуаційного потягу Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ відбудеться 22 березня. Про це у Facebook повідомило Посольство України в Латвії, передає УНН.

"Підтверджена дата відправлення евакуаційного потягу Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ - 22 березня 2020 р. о 19:40 (час відправлення орієнтовний). На даний час Укрзалізниця з Латвійською залізницею узгоджують механізм продажу квитків на зазначений потяг", - повідомили в посольстві.

Українців закликали слідкувати за подальшими повідомленнями Посольства з цього приводу у соцмережах.

"Передбачається, що цим же потягом буде здійснюватися евакуація громадян із Литви (Вільнюс). Укрзалізниця під час визначення квот на пасажиромісця з Риги та з Вільнюса брала за основу списки осіб, які складалися Посольствами України в Латвії та Литві на основі звернень громадян", - зазначили дипломати.

Нагадаємо, в Україну вже повернули понад 50 тисяч громадян, заплановано ще 42 авіарейси, домовлено про взаємну евакуацію з Канадою, а також транзитні коридори та потяги з рядом європейських країн.

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