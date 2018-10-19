Из Харькова в Рим или Милан от 45 евро: новые рейсы от аэропорта Ярославского

Долгосрочное соглашение, подписанное аэропортом с лоукост-перевозчиком Ernest Airlines предусматривает, что выполнение рейсов начнется с 21 марта 2019 г. Сегодня, 19 октября, состоялась официальная встреча президента авиакомпании Шади Эль Таннира с председателем Харьковской обладминистрации Юлией Светличной, на которой обсуждали вопросы начала работы Ernest Airlines в регионе.

“Прямое авиасообщение с Римом и Миланом станет отличным подарком, как для туристов, так и для представителей бизнеса. Итальянский лоукостер пополнит ряды авиакомпаний, которые летают из аэропорта „Харьков“, и это несомненно будет способствовать расширению нашей маршрутной сети” — сообщил Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ”, входящей в группу DCH Александра Ярославского.

В Ernest Airlines также подчеркивают, что Харьков был выбран благодаря его стратегическому расположению в густонаселенном восточном регионе Украины, где высок спрос на перелеты в Италию. Отсюда украинцы часто летают туда на отдых, работу, к родственникам и друзьям, а многие итальянцы ведут бизнес в Украине.

“Открыв два новых маршрута из Харькова, мы отмечаем новую и очень важную главу в истории авиакомпании. Наша работа в Украине началась с запуска рейсов из Львова год назад и позже из Киева. Для украинцев стали доступны семь направлений в Италию, а теперь мы продолжаем расширение рейсами из Харькова в Рим и Милан”, — прокомментировал Шади Эль Таннир, президент авиакомпании Ernest Airlines.

Стоимость билетов, включая налоги и ручную кладь, составит от 45 евро в одну сторону. Перелеты из Харькова в Италию по четвергам, пятницам и воскресеньям будут осуществлять новые самолеты Airbus A320 со 180 посадочными местами. Билеты можно будет приобрести уже со следующей недели — после 22 октября — на сайте flyernest.com, в туристических и билетных агентствах.

Напомним, компания Ernest Airlines основана в 2015 году группой шведских и итальянских инвесторов. В 2017 году авиакомпания получила сертификат европейского авиационного оператора, в июне начала осуществлять рейсы из Италии. Парк лайнеров включает самолеты Airbus A319 и A320.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова. Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок, среди которых Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai и многие другие другие.