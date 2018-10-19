З Харкова до Рима чи Мілана від 45 євро: нові рейси від аеропорту Ярославського

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, у наступному році відкриє пряме регулярне сполучення з італійськими містами Рим і Мілан, передає УНН.

Довгострокова угода, підписана аеропортом з лоукост-перевізником Ernest Airlines передбачає, що виконання рейсів почнеться з 21 березня 2019 року. Сьогодні, 19 жовтня, відбулася офіційна зустріч президента авіакомпанії Шаді Ель Танніра з головою Харківської обладміністрації Юлією Світличною, на якій обговорювали питання початку роботи Ernest Airlines в регіоні.

“Пряме авіасполучення з Римом і Міланом стане чудовим подарунком як для туристів, так і для представників бізнесу. Італійський лоукостер поповнить ряди авіакомпаній, які літають з аеропорту „Харків“, і це, безсумнівно, сприятиме розширенню нашої маршрутної мережі”, — повідомив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту “Харків” “Нью Системс АМ”, що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

У Ernest Airlines також наголошують, що Харків був обраний завдяки його стратегічному розташуванню в густонаселеному східному регіоні України, де високий попит на перельоти в Італію. Звідси українці часто літають туди на відпочинок, роботу, до родичів і друзів, а багато італійців ведуть бізнес в Україні.

“Відкривши два нових маршрути з Харкова, ми відзначаємо нову і дуже важливу главу в історії авіакомпанії. Наша робота в Україні почалася ыз запуску рейсів зі Львова рік тому і пізніше з Києва. Для українців стали доступні сім напрямків в Італію, а тепер ми продовжуємо розширення рейсами з Харкова до Рима і Мілана”, - прокоментував Шаді Ель Таннір, президент авіакомпанії Ernest Airlines.

Вартість квитків, включаючи податки і ручну поклажу, становитиме від 45 євро в один бік. Перельоти з Харкова до Італії по четвергах, п’ятницях і неділях здійснюватимуть нові літаки Airbus A320 з 180 посадковими місцями. Квитки можна буде придбати вже з наступного тижня — після 22 жовтня — на сайті flyernest.com, в туристичних і квиткових агентствах.

Нагадаємо, компанія Ernest Airlines заснована в 2015 році групою шведських та італійських інвесторів. У 2017 році авіакомпанія отримала сертифікат європейського авіаційного оператора, у червні почала здійснювати рейси з Італії. Парк лайнерів включає літаки Airbus A319 і A320.

Міжнародний аеропорт “Харків” — один з ключових інфраструктурних об’єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію були надані групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об’єктів “першої столиці” до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень, серед яких Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai і багато інших інші.

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