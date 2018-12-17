Из харьковских многоэтажек эвакуируют людей из-за "заминирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В полицию поступило сообщение о минировании двух многоэтажек в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области.
"Информация о том, что в подвалах двух домов на улице Валентиновская заложена взрывчатка, поступило в полицию 17 декабря около 10:10", – говорится в сообщении.
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На место происшествия для проверки выехали следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений и эвакуация людей. Проводится проверка.
Как сообщал УНН, нетрезвый мужчина сообщил полиции о минировании налоговой в Чернигове.