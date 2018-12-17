З харківських багатоповерхівок евакуюють людей через "замінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про мінування двох багатоповерхівок у Харкові. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.
"Інформація про те, що в підвалах двох будинків на вулиці Валентинівська закладено вибухівку, надійшла до поліції 17 грудня близько 10:10", – йдеться в повідомленні.
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На місце події для перевірки виїхали слідчо-оперативна група Московського відділу поліції, кінологічна служба та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень та евакуація людей. Триває перевірка.
Як повідомляв УНН, нетверезий чоловік повідомив поліції про мінування податкової у Чернігові.