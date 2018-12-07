С каменных зданий лагеря "Виктория" сняли арест
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Суд частично отменил арест имущества одесского детского лагеря "Виктория", а именно арест каменных зданий, которые решили временно передать в пользование военным. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского райсуда Одессы, передает УНН.
Так, в судебном заседании было установлено, что военнослужащие планируют использовать исключительно каменные здания санатория, "что исключает возможность влияния на другие объекты недвижимости".
"Рассмотрев ходатайство, суд удовлетворил его. Таким образом, арест снят в части пользования имуществом, а именно каменными зданиями", – говорится в сообщении.
В суде отметили, что арест снят только из каменных зданий санатория. Впрочем арест, наложенный на деревянные дома и места пожара и гибели детей, остался без изменений.
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Как сообщал УНН, Одесский горисполком принял решение о передаче детского оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория" во временное пользование военным для размещения личного состава. В суд обратились с соответствующим ходатайством из-за необходимости временного, на период военного положения, размещения резервистов оперативного резерва первой очереди в каменных зданиях лагеря.
Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошел в сентябре 2017 года. Вследствие него погибли трое детей.