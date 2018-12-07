З кам'яних будівель табору "Вікторія" зняли арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Суд частково скасував арешт майна одеського дитячого табору "Вікторія", а саме арешт кам'яних будівель, які вирішили тимчасово передати у користування військовим. Про це повідомили в прес-службі Київського райсуду Одеси, передає УНН.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що військовослужбовці планують використовувати виключно кам’яні будівлі санаторію, "що виключає можливість впливу на інші об’єкти нерухомості".
"Розглянувши клопотання, суд задовольнив його. Таким чином, арешт знято в частині користування майном, а саме кам’яними будівлями", – йдеться в повідомленні.
У суді зазначили, що арешт знято лише з кам’яних будівель санаторію. Втім арешт, накладений на дерев’яні будинки та місця пожежі й загибелі дітей, залишився без змін.
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Як повідомляв УНН, Одеський міськвиконком ухвалив рішення про передачу дитячого оздоровчо-спортивного табору "Вікторія" у тимчасове користування військовим для розміщення особового складу. До суду звернулися з відповідним клопотанням через необхідність тимчасового, на період воєнного стану, розміщення резервістів оперативного резерву першої черги у кам’яних будівлях табору.
Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.