С Ираном могут подписать новое ядерное соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретению ядерного оружия Тегераном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Глава британськгоо правительства Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет. Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.
"Они полны решимости продолжать тесное сотрудничество с США по решению ряда проблем, которые создает Иран: в частности по вопросам, которые будут покрывать новое соглашение", - говорится в сообщении канцелярии Мэй.
Как сообщал УНН, новый государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что если недостатки соглашения с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.