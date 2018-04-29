С Ираном могут подписать новое ядерное соглашение

Глава британськгоо правительства Тереза ​​Мэй провела телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет. Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

"Они полны решимости продолжать тесное сотрудничество с США по решению ряда проблем, которые создает Иран: в частности по вопросам, которые будут покрывать новое соглашение", - говорится в сообщении канцелярии Мэй.

Как сообщал УНН, новый государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что если недостатки соглашения с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.