З Іраном можуть підписати нову ядерну угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідери Великої Британії, Франції і Німеччини погодилися, що ядерна угода з Іраном є найкращим способом запобігти набуттю ядерної зброї Тегераном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Глава британськгоо уряду Тереза Мей провела телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої вони домовилися, що угода повинна бути розширена на інші сфери, і зокрема стосуватися балістичних ракет. Умови повинні бути переглянуті, коли угода закінчить свою дію, вважають лідери.
"Вони сповнені рішучості продовжувати тісну співпрацю із США щодо вирішення ряду проблем, які створює Іран: зокрема щодо питань, які буде покривати нова угода", - йдеться у повідомленні канцелярії Мей.
Як повідомляв УНН, новопризначений державний секретар США Майк Помпео заявив, що якщо недоліки угоди з Іраном щодо ядерної програмі не будуть виправлені, Вашингтон навряд чи у ній залишиться.