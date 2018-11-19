По инициативе Президента на строительство нового аэропорта в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народный депутат Украины, глава бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко сообщил, что по инициативе Президента Украины Петра Порошенко в госбюджете 2019 года включат 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта в Соленом. Выделение средств на строительство нового аэропорта в Днепре Президент назвал одним из условий принятия госбюджета на 2019 год. Об этом он сообщил в комментарии ИА “МОСТ-ДНЕПР”, передает УНН.
“В 2019 году из государственного бюджета выделят средства на строительство нового аэропорта в пгт Соленом. Отдельной строкой в госбюджете по инициативе Президента предусмотрены 200 млн грн. На последнем совещании с Кабмином была поставлена задача от Петра Порошенко о том, что в Днепре должен быть современный аэропорт. Рабочее название аэропорта — “Приднепровье”, — сообщил Павелко.
Как известно, в настоящее время зарегистрирована поправка к бюджету о выделении средств в размере 1 млрд. грн на строительство современного аэропорта в Днепре. Поправку подписали нардепы Андрей Павелко, Иван Куличенко, Максим Курячий, Татьяна Рычкова.