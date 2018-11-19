По инициативе Президента на строительство нового аэропорта в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106477 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113111 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150551 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145025 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136718 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128342 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171544 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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По инициативе Президента на строительство нового аэропорта в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн

По инициативе Президента на строительство нового аэропорта в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11242 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народный депутат Украины, глава бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко сообщил, что по инициативе Президента Украины Петра Порошенко в госбюджете 2019 года включат 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта в Соленом. Выделение средств на строительство нового аэропорта в Днепре Президент назвал одним из условий принятия госбюджета на 2019 год. Об этом он сообщил в комментарии ИА “МОСТ-ДНЕПР”, передает УНН.

“В 2019 году из государственного бюджета выделят средства на строительство нового аэропорта в пгт Соленом. Отдельной строкой в госбюджете по инициативе Президента предусмотрены 200 млн грн. На последнем совещании с Кабмином была поставлена задача от Петра Порошенко о том, что в Днепре должен быть современный аэропорт. Рабочее название аэропорта — “Приднепровье”, — сообщил Павелко.

Как известно, в настоящее время зарегистрирована поправка к бюджету о выделении средств в размере 1 млрд. грн на строительство современного аэропорта в Днепре. Поправку подписали нардепы Андрей Павелко, Иван Куличенко, Максим Курячий, Татьяна Рычкова.

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