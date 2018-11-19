З ініціативи Президента на будівництво нового аеропорту в Дніпрі з держбюджету виділять 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Народний депутат України, голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко повідомив, що з ініціативи Президента України Петра Порошенка в держбюджеті 2019 року включать 200 млн грн на проектування і будівництво нового аеропорту в Солоному. Виділення коштів на будівництво нового аеропорту в Дніпрі Президент назвав однією з умов прийняття держбюджету на 2019 рік. Про це він повідомив в коментарі ІА "МОСТ-ДНІПРО", передає УНН.
"У 2019 році з державного бюджету виділять кошти на будівництво нового аеропорту в смт Солоне. Окремим рядком в держбюджеті за ініціативою Президента передбачені 200 млн грн. На останній нараді з Кабміном була поставлена задача від Петра Порошенка про те, що в Дніпрі повинен бути сучасний аеропорт. Робоча назва аеропорту - "Придніпров'я", - повідомив Павелко.
Як відомо, в даний час зареєстрована поправка до бюджету про виділення коштів в розмірі 1 млрд грн на будівництво сучасного аеропорту в Дніпрі. Поправку підписали нардепи Андрій Павелко, Іван Куліченко, Максим Курячий, Тетяна Ричкова.