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З ініціативи Президента на будівництво нового аеропорту в Дніпрі з держбюджету виділять 200 млн грн

З ініціативи Президента на будівництво нового аеропорту в Дніпрі з держбюджету виділять 200 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Народний депутат України, голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко повідомив, що з ініціативи Президента України Петра Порошенка в держбюджеті 2019 року включать 200 млн грн на проектування і будівництво нового аеропорту в Солоному. Виділення коштів на будівництво нового аеропорту в Дніпрі Президент назвав однією з умов прийняття держбюджету на 2019 рік. Про це він повідомив в коментарі ІА "МОСТ-ДНІПРО", передає УНН.

"У 2019 році з державного бюджету виділять кошти на будівництво нового аеропорту в смт Солоне. Окремим рядком в держбюджеті за ініціативою Президента передбачені 200 млн грн. На останній нараді з Кабміном була поставлена ​​задача від Петра Порошенка про те, що в Дніпрі повинен бути сучасний аеропорт. Робоча назва аеропорту - "Придніпров'я", - повідомив Павелко.

Як відомо, в даний час зареєстрована поправка до бюджету про виділення коштів в розмірі 1 млрд грн на будівництво сучасного аеропорту в Дніпрі. Поправку підписали нардепи Андрій Павелко, Іван Куліченко, Максим Курячий, Тетяна Ричкова.

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