З ініціативи Президента на будівництво нового аеропорту в Дніпрі з держбюджету виділять 200 млн грн

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Народний депутат України, голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко повідомив, що з ініціативи Президента України Петра Порошенка в держбюджеті 2019 року включать 200 млн грн на проектування і будівництво нового аеропорту в Солоному. Виділення коштів на будівництво нового аеропорту в Дніпрі Президент назвав однією з умов прийняття держбюджету на 2019 рік. Про це він повідомив в коментарі ІА "МОСТ-ДНІПРО", передає УНН.