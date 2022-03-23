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Из Франции в Украину прибыли два автопоезда с грузом медицинского назначения

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украину из Франции прибыли два автопоезда с грузом медицинского назначения. В состав гуманитарной помощи входят медицинское оборудование, медикаменты, дезинфекционные средства и медицинские расходники для военных госпиталей и гражданских медицинских учреждений. Об этом сообщил основатель инициативы, командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.

Из Франции в Украину прибыли два автопоезда с грузом медицинского назначения

Детали

Груз собран во Франции и передан в Украину Ассоциацией "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина", вице-президентом которой является известная волонтер Диана Дольс. Международные перевозки груза осуществили украинские автомобильные перевозчики.

Командующий рассказал, что груз доставлен в Украину при непосредственном содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с президентом Леонидом Костюченко и предприятия ООО "Санагро Украина" - директор Александр Скрипка.

Растаможка груза и подготовка заказов осуществлена ВОО "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи", председателем правления которой является Игорь Збышко.

"За период работы наш проект охватил своей деятельностью 55 медицинских учреждений, подавляющее число которых расположено вблизи линии соприкосновения. В медучреждения передано более 203 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения", - подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

Командующий рассказал, что в течение 2021 года в Украину из Франции в рамках проекта "Помощь Восток" в целом поступило более 83 тонн гуманитарной помощи на сумму более 29 млн грн, которая была доставлена в 25 медицинских учреждений, как в районе проведения операции Объединенных сил, так и в других регионах страны.

"Сейчас деятельность проекта "Помощь Восток" продолжает функционировать. В Украину из Франции уже направляются новые автопоезда с гуманитарными грузами для медицинских учреждений, приближенных к району боев с российскими оккупантами, а также для гражданского населения", - добавил Наев.

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