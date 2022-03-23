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З Франції в Україну прибули два автопотяги з вантажем медичного призначення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україну з Франції прибули два автопотяги з вантажем медичного призначення. До складу гуманітарної допомоги входять медичне обладнання, медикаменти, дезінфекційні засоби та медичні розхідники для військових госпіталів та цивільних медичних закладів. Про це повідомив засновник ініціативи, командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.

З Франції в Україну прибули два автопотяги з вантажем медичного призначення

Деталі

Вантаж зібрано у Франції та передано в Україну Асоціацією "Медична та благодійна допомога Франція-Україна", віце-президентом якої є відома волонтерка Діана Дольс. Міжнародні перевезення вантажу здійснили українські автомобільні перевізники.

Командувач розповів, що вантаж доставлено в Україну за безпосереднього сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з президентом Леонідом Костюченком та підприємства ТОВ "Санагро Украïна" – директор Олександр Скрипка.

Розмитнення вантажу та підготовку замовлень здійснено ВГО "Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги", головою правління якої є Ігор Збишко.

"За період роботи наш проект охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких розташована поблизу лінії зіткнення. До медустанов передано понад 203 тонни гуманітарних вантажів медичного призначення", – наголосив генерал-лейтенант Наєв.

Командувач розповів, що протягом 2021 року до України із Франції в межах проекту "Допомога Схід" загалом надійшло понад 83 тонни гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн, яку було доставлено до 25 медичних закладів, як у районі проведення операції Об’єднаних сил, так і в інших регіонах країни.

"Нині діяльність проекту "Допомога Схід" продовжує функціонувати. В Україну з Франції вже прямують нові автопотяги із гуманітарними вантажами для медичних закладів, наближених до району боїв з російськими окупантами, а також для цивільного населення", – додав Наєв.

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