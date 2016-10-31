Из здания горсовета в Херсоне эвакуировали сотрудников

В мероприятии принимают участие ГУ Национальной полиции в области, региональное управление ГосЧС, Нацгвардия, военные, другие службы и ведомства. Во время учений задействованы силы и средства участников мероприятия.

В связи с этим, с 16:00 до 18:00 в районе улиц Гоголя, Преображенской и Ярослава Мудрого будет ограничено движение транспорта (кроме маршрутных такси) и передвижение. Жителей города просят сохранять спокойствие.