З будівлі міськради у Херсоні евакуювали співробітників
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З будівлі Херсонської міської ради в рамках антитерористичних навчань СБУ евакуювали співробітників та відвідувачів, передає кореспондент УНН.
У заході беруть участь ГУ Національної поліції в області, регіональне управління ДСНС, Нацгвардія, військові, інші служби й відомства. Під час навчань задіяні сили і засоби учасників заходу.
У зв’язку з цим, з 16.00 до 18.00 в районі вулиць Гоголя, Преображенської та Ярослава Мудрого буде обмежено рух транспорту (окрім маршрутних таксі) та пересування. Мешканців міста просять зберігати спокій.