С Беларусью обсуждается вопрос об опасности визитов для украинского - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украина консультируется с Беларусью по вопросу улучшения ситуации безопасности для украинцев, путешествующих в республику, и надеется, что продвинуться в этом вопросе удастся. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во время брифинга в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Есть факты, когда украинские граждане, члены украинских делегаций, спортсмены, художники были задержаны в республике Беларусь в связи с тем, что между Беларусью и Российской Федерацией действует закон о взаимном выполнении требований в связи с допуском или запретом на въезд для граждан других государств в Российской Федерации. Именно в этом есть причина", - сказала Зеленко.
По ее словам, Украина работает над этим и ведет переговоры с нашими беларускими партнерами об этом.
"Вы знаете, в конце прошлого года у нас состоялись консультации с представителями из МИД Беларуси, где среди прочего этот вопрос обсуждался. Мы надеемся, что нам удастся продвинуться в этом вопросе с тем, чтобы права украинцев не нарушались в дальнейшем", - заявила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, ранее спикер Госпогранслужбы Олег Слободян предупредил украинцев об опасности визитов в Беларусь.