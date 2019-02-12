З Білоруссю обговорюється питання щодо небезпеки візитів для українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна консультується з Білоруссю з питання покращення безпекової ситуації для українців, що подорожують до республіки, і сподівається, що просунутись у цьому питанні вдасться. Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
“Є факти, коли українські громадяни, члени українських делегацій, спортсмени, митці були затримані в республіці Білорусь в зв’язку з тим, що між Білоруссю та Російською Федерацією діє закон про взаємне виконання вимог у зв’язку з допуском або забороною на в’їзд для громадян інших держав до Російської Федерації. Саме в цьому є причина”, — сказала Зеленко.
За її словами, Україна працює над цим та веде переговори з нашими білоруськими партнерами про це.
“Ви знаєте, наприкінці минулого року у нас відбулись консультації з представниками з МЗС Білорусі, де серед іншого це питання обговорювалось. Ми сподіваємось, що нам вдасться просунутись у цьому питанні з тим, щоб права українців не порушувались у подальшому”, — заявила речниця.
Як повідомляв УНН, раніше речник Держприкордонслужби Олег Слободян попередив українців про небезпеку візитів у Білорусь.