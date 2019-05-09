Из BBC уволили ведущего за расистский пост о ребенке принца Гарри и Меган Маркл
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC уволила радиоведущего, который запостил в Twitter изображение шимпанзе с подписью "Королевский ребенок покидает больницу", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Только что уволили", - написал в Twitter ведущий BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер в четверг.
В BBC сообщили, что твит был серьезным ошибочным решением, который "противоречит ценностям, которые мы как станция стремимся воплотить".
"Дэнни великолепный телеведущий, но он больше не будет представлять еженедельное шоу с нами", - сказали в организации.
Напомним, жена принца Гарри Меган Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая. Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном.