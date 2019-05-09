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7 марта, 19:45 • 100703 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105072 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107864 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109116 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134847 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113938 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139333 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130287 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Из BBC уволили ведущего за расистский пост о ребенке принца Гарри и Меган Маркл

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC уволила радиоведущего, который запостил в Twitter изображение шимпанзе с подписью "Королевский ребенок покидает больницу", передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Только что уволили", - написал в Twitter ведущий BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер в четверг.

В BBC сообщили, что твит был серьезным ошибочным решением, который "противоречит ценностям, которые мы как станция стремимся воплотить".

"Дэнни великолепный телеведущий, но он больше не будет представлять еженедельное шоу с нами", - сказали в организации.

Напомним, жена принца Гарри Меган Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая. Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном.

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