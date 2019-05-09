З BBC звільнили ведучого за расистський пост про дитину принца Гаррі і Меган Маркл

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Британська загальнонаціональна телерадіомовна організація BBC звільнила радіоведучого, який запостив у Twitter зображення шимпанзе з підписом "Королівський дитина залишає лікарню", передає УНН з посиланням на Reuters.

"Тільки що звільнили", - написав у Twitter ведучий BBC Radio 5 Live Денні Бейкер у четвер.

У BBC повідомили, що твіт був серйозним помилковим рішенням, який "суперечить цінностям, які ми як станція прагнемо втілити".

"Денні чудовий телеведучий, але він більше не буде представляти щотижневе шоу з нами", - сказали в організації.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка в понеділок, 6 травня. Гаррі і Меган, герцогиня Сассекська, назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісоном.

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