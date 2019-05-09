З BBC звільнили ведучого за расистський пост про дитину принца Гаррі і Меган Маркл
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Британська загальнонаціональна телерадіомовна організація BBC звільнила радіоведучого, який запостив у Twitter зображення шимпанзе з підписом "Королівський дитина залишає лікарню", передає УНН з посиланням на Reuters.
"Тільки що звільнили", - написав у Twitter ведучий BBC Radio 5 Live Денні Бейкер у четвер.
У BBC повідомили, що твіт був серйозним помилковим рішенням, який "суперечить цінностям, які ми як станція прагнемо втілити".
"Денні чудовий телеведучий, але він більше не буде представляти щотижневе шоу з нами", - сказали в організації.
Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка в понеділок, 6 травня. Гаррі і Меган, герцогиня Сассекська, назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісоном.