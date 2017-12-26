С ассист Ярмоленко "Боруссия" забила один из лучших голов в Бундеслиге

Чемпионат выделила по одному лучшему взятии ворот каждой из 18-ти команд. В составе дортмундской "Боруссии" лучшим забитым мячом признано элегантный удар Синдзи Кагавы в ворота "Аугсбурга" в 7-м туре соревнований.

Примечательно, что ассистировал японцу наш Андрей Ярмоленко.

Как сообщалось ранее, данное взятия ворот Кагавы выбирали лучшим по итогам сентября в Бундеслиге.