С ассист Ярмоленко "Боруссия" забила один из лучших голов в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Немецкая Бундеслига обнародовала самые красивые голы в первой половине чемпионата сезона 2017-18 годов, сообщает УНН со ссылкой на канал Бундеслиги в Youtube.
Чемпионат выделила по одному лучшему взятии ворот каждой из 18-ти команд. В составе дортмундской "Боруссии" лучшим забитым мячом признано элегантный удар Синдзи Кагавы в ворота "Аугсбурга" в 7-м туре соревнований.
Примечательно, что ассистировал японцу наш Андрей Ярмоленко.
Как сообщалось ранее, данное взятия ворот Кагавы выбирали лучшим по итогам сентября в Бундеслиге.