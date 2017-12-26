З асисту Ярмоленка "Борусія" забила один з кращих голів у Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Німецька Бундесліга оприлюднила найкрасивіші голи в першій половині чемпіонату сезону 2017-18 років, інформує УНН з посиланням на канал Бундесліги в Youtube.
Бундесліга виділила по одному кращому взятті воріт кожної із 18-ти команд. У складі дортмундської "Борусії" кращим забитим м'ячем визнано елегантний удар Сіндзі Кагави у ворота "Аугсбурга" у 7-му турі змагань.
Примітно, що асистував японцю наш Андрій Ярмоленко.
Як повідомлялося раніше, дане взяття воріт Кагави обирали кращим за підсумками вересня в Бундеслізі.