Из аэропорта "Киев" временно перенесли ряд рейсов в "Борисполь"

Рейсы распределят между терминалами D и F. Такое решение является плановым и на регулярность других рейсов не повлияет.

"С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также будут обслуживать в терминале D. В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines", - сообщил Дыхне.

Напомним, аэропорт "Киев" закрыли для проведения текущего ремонта взлетно-посадочной полосы - до 12 сентября.