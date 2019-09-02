Из аэропорта "Киев" временно перенесли ряд рейсов в "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. С сегодняшнего дня и до 12 сентября рейсы ряда авиакомпаний, которые раньше вылетали из аэропорта "Киев" (Жуляны), перенесут в аэропорт "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора "Борисполя" Евгений Дыхне в Facebook, передает УНН.
Рейсы распределят между терминалами D и F. Такое решение является плановым и на регулярность других рейсов не повлияет.
"С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также будут обслуживать в терминале D. В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines", - сообщил Дыхне.
Напомним, аэропорт "Киев" закрыли для проведения текущего ремонта взлетно-посадочной полосы - до 12 сентября.