З аеропорту "Київ" тимчасово перенесли низку рейсів у "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Відсьогодні та до 12 вересня рейси низки авіакомпаній, які раніше вилітали з аеропорту "Київ" (Жуляни), перенесуть до аеропорту "Бориспіль". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального директора "Борисполя" Євгеній Дихне у Facebook, передає УНН.
Рейси розподілять між терміналами D і F. Таке рішення є плановим і на регулярність інших рейсів не вплине.
"З терміналу D будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia та LOT (із Жулян) також обслуговуватимуть в терміналі D. В терміналі F обслуговуватимуться рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines", - повідомив Дихне.
Нагадаємо, аеропорт "Київ" зачинили для проведення поточного ремонту злітно-посадкової смуги - до 12 вересня.