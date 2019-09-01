Аеропорт "Київ" закривають на ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні аеропорт "Київ" зачиняють для проведення поточного ремонту злітно-посадкової смуги до 12 вересня. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Аеропорту Київ.
"Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів, з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 р. у зв'язку із проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.
У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, обслуговуватимуться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.
У день відкриття, 12 вересня, всі рейси виконуватимуться згідно розкладу на цей день.
Раніше УНН повідомляв, що рейси низки авіакомпаній, які раніше вилітали з аеропорту "Київ" (Жуляни), з 2 по 12 вересня перенесуть до аеропорту "Бориспіль".