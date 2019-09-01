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Аеропорт "Київ" закривають на ремонт

Аеропорт "Київ" закривають на ремонт

Київ • УНН

 • 27086 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні аеропорт "Київ" зачиняють для проведення поточного ремонту злітно-посадкової смуги до 12 вересня. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Аеропорту Київ.

"Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів, з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 р. у зв'язку із проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, обслуговуватимуться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

У день відкриття, 12 вересня, всі рейси виконуватимуться згідно розкладу на цей день.

Раніше УНН повідомляв, що рейси низки авіакомпаній, які раніше вилітали з аеропорту "Київ" (Жуляни), з 2 по 12 вересня перенесуть до аеропорту "Бориспіль".

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