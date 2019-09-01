Аэропорт "Киев" закрывают на ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня аэропорт "Киев" закрывают для проведения текущего ремонта взлетно-посадочной полосы до 12 сентября. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Аэропорта Киев.
"Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.
В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.
В день открытия, 12 сентября, все рейсы будут выполняться по расписанию на этот день.
Ранее УНН сообщал, что рейсы ряда авиакомпаний, которые раньше вылетали из аэропорта "Киев" (Жуляны), с 2 по 12 сентября перенесут в аэропорт "Борисполь".