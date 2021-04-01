С 1 апреля в Киеве на некоторых дорогах увеличена разрешенная скорость движения

Цитата:

"Согласно решению Киевского городского совета от 9 октября 2018 года N 1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 01 апреля до 01 ноября" были разработаны соответствующие схемы организации дорожного движения" , - сообщают в МВД.

Детали

Так, с 1 апреля по 1 ноября 2021 года увеличено разрешенную скорость движения на таких участках дорог Киева:

• просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

• ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

• Надднепрянское шоссе;

• Набережное шоссе, 4 (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), на этом участке работает система фотовидеофиксации, ограничения скорости изменено до 80 км/ч;

• Столичное шоссе (от Южного моста до ул. Академика Заболотного)

• ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)

• просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Знаки ограничения скорости 80 км/ч установлены на таких участках дорог:

• съезд с Днепровского спуска в направлении моста Патона;

• съезд с моста Кирпы в направлении Выдубичей;

• съезд с Южного моста в направлении ул. Академика Заболотного;

• съезд с ул. Академика Заболотного в направлении Южного моста;

• съезд с моста Метро в направлении Почтовой площади;

• просп. Николая Бажана в направлении Харьковской площади;

• просп. Николая Бажана от Харьковской площади в направлении Южного моста;

• ул. Саперно-Слободская в направлении пл. Демеевская;

• ул. Саперно-Слободская в направлении Южного моста.

Правоохранители напомнили, что по ст. 122 КУоАП штрафы за превышение разрешенной скорости возросли, а именно:

- за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 340 грн;

- более чем на 50 км/ч - 1700 грн.

Справка

Верховная Рада в феврале приняла проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.



Минимальный штраф за нарушение ПДД предложено повысить до 510 гривен. В частности, такой штраф предусмотрен:

- за не пристегнутый ремень;

- неосветлённый номерной знак;

- разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

- нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона;

- отсутствие шлема у мотоциклиста.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия штрафы должны быть повышены до 3400 гривен (сейчас 255 грн). Такой же штраф в размере 3400 грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч будут штрафовать на 340 грн.