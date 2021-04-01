З 1 квітня у Києві на деяких дорогах збільшено дозволену швидкість руху

ukru
21:00 • 18156 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 48477 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 45240 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 91684 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 57858 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93877 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115708 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144464 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184035 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310973 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102411 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100363 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103233 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 98502 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 90701 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 56089 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310973 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245333 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339021 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62973 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109793 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110613 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107589 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121000 перегляди
Актуальне
З 1 квітня у Києві на деяких дорогах збільшено дозволену швидкість руху

З 1 квітня у Києві на деяких дорогах збільшено дозволену швидкість руху

Київ • УНН

 • 33219 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Згідно рішення Київської міської ради, з 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва дозволена швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.

Цитата:

"Згідно рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2018 року N 1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада" було розроблено відповідні схеми організації дорожнього руху", - повідомляють в МВС.

Деталі

Так, з 1 квітня до 1 листопада 2021 збільшено дозволену швидкість руху на таких ділянках доріг Києва:

• просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
• вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
• Наддніпрянське шосе;
• Набережне шосе, 4 (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), на цій ділянці працює система фотовідеофіксації, обмеження швидкості змінено до 80 км/год;
• Столичне шосе (від Південного мосту до вул. Академіка Заболотного);
• вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченко до Південного мосту);
• просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Знаки обмеження швидкості 80 км/год встановлені на таких ділянка доріг:

• з'їзд з Дніпровського узвозу в напрямку моста Патона;
• з'їзд з мосту Кирпи в напрямку Видубичів;
• з'їзд з Південного мосту в напрямку вул. Академіка Заболотного;
• з'їзд з вул. Академіка Заболотного в напрямку Південного мосту;
• з'їзд з мосту Метро в напрямку Поштової площі;
• просп. Миколи Бажана в напрямку Харківської площі;
• просп. Миколи Бажана від Харківської площі в напрямку Південного мосту;
• вул. Саперно-Слобідська в напрямку пл. Деміївської;
• вул. Саперно-Слобідська в напрямку Південного мосту.

Правоохоронці нагадали, що за ст. 122 КУпАП штрафи за перевищення дозволеної швидкості зросли, а саме:

- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться сплатити 340 грн;

- більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Довідково

Верховна Рада у лютому схвалила проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Мінімальний штраф за порушення ПДР запропоновано підвищити до 510 гривень. Зокрема, такий штраф передбачений:

- за не пристебнутий ремінь;

- неосвітлений номерний знак;

- розмова по телефону за кермом без гарнітури;

- порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону;

- відсутність шолома у мотоцикліста.

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди штрафи мають бути підвищені до 3,4 тисяч гривень (наразі 255 грн). Такий же штраф у розмірі 3,4 тисяч грн пропонують ввести за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год. При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год будуть штрафувати на 340 грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79