З 1 квітня у Києві на деяких дорогах збільшено дозволену швидкість руху
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Згідно рішення Київської міської ради, з 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва дозволена швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.
Цитата:
"Згідно рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2018 року N 1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада" було розроблено відповідні схеми організації дорожнього руху", - повідомляють в МВС.
Деталі
Так, з 1 квітня до 1 листопада 2021 збільшено дозволену швидкість руху на таких ділянках доріг Києва:
• просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
• вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
• Наддніпрянське шосе;
• Набережне шосе, 4 (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), на цій ділянці працює система фотовідеофіксації, обмеження швидкості змінено до 80 км/год;
• Столичне шосе (від Південного мосту до вул. Академіка Заболотного);
• вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченко до Південного мосту);
• просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
Знаки обмеження швидкості 80 км/год встановлені на таких ділянка доріг:
• з'їзд з Дніпровського узвозу в напрямку моста Патона;
• з'їзд з мосту Кирпи в напрямку Видубичів;
• з'їзд з Південного мосту в напрямку вул. Академіка Заболотного;
• з'їзд з вул. Академіка Заболотного в напрямку Південного мосту;
• з'їзд з мосту Метро в напрямку Поштової площі;
• просп. Миколи Бажана в напрямку Харківської площі;
• просп. Миколи Бажана від Харківської площі в напрямку Південного мосту;
• вул. Саперно-Слобідська в напрямку пл. Деміївської;
• вул. Саперно-Слобідська в напрямку Південного мосту.
Правоохоронці нагадали, що за ст. 122 КУпАП штрафи за перевищення дозволеної швидкості зросли, а саме:
- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться сплатити 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
Довідково
Верховна Рада у лютому схвалила проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.
Мінімальний штраф за порушення ПДР запропоновано підвищити до 510 гривень. Зокрема, такий штраф передбачений:
- за не пристебнутий ремінь;
- неосвітлений номерний знак;
- розмова по телефону за кермом без гарнітури;
- порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону;
- відсутність шолома у мотоцикліста.
За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди штрафи мають бути підвищені до 3,4 тисяч гривень (наразі 255 грн). Такий же штраф у розмірі 3,4 тисяч грн пропонують ввести за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год. При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год будуть штрафувати на 340 грн.