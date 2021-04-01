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С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин

С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин

Киев  •  УНН

 • 74544 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин - до 60 лет. Это повышение предусмотрено законодательством, принятым еще в 2011 году, передает УНН.

Цитата:

"С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин будет повышен до 60 лет. Так, в 2020 году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет и 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения 60 лет - в 2021 году", - пояснили в ПФУ.

Детали

Сообщается, что страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, также постепенно увеличивается, и составляет в 2020 году - 27 лет, в 2021 году - 28 лет. Ежегодно требование относительно страхового стажа будет расти на один год и в 2028 году составит 35 лет.

Также объясняется, что чтобы получать пенсию в размере не меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, недостаточно только достичь пенсионного возраста и иметь необходимые 27 лет страхового стажа в 2020 году.

Только при наличии у женщин страхового стажа 30 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Добавим, что нововведение предусмотрено законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым еще в 2011 году. Так, согласно ему ежегодно пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году состоится последний этап такого повышения.

Дополнение

С 1 марта в Украине началась индексация пенсий. Увеличение выплат должно было достичь 11%, или в среднем 300 грн. Повышение пенсий касается более 8 млн пенсионеров.

При этом Пенсионный фонд уже с начала этого года "дотационный". Как исследовали аналитики, потому что ПФУ уже в январе недосчитался поступлений от ЕСВ, был вынужден снова брать ссуды у Госказначейства для финансирования незапланированного дефицита, и больше, чем может вернуть. Так, в первом месяце года ПФ не вернул Госказначейству 3 млрд грн займа. По данным Госказначейства, на 1 марта 2021 года долг Пенсионного фонда перед ним достигал 65,818 млрд грн, из которых 3,739 млрд грн - по займам 2021 года, тогда как на начало года общий долг составил 62 млрд грн.

Финансовая самодостаточность Пенсионного фонда в 2021 году, указывают аналитики, будет зависеть от качества его бюджета. И от времени введения очередной индексации пенсий в 2021 году. Чем раньше произойдет индексация, тем больше, как отмечается, будут риски роста "дыры" в бюджете Фонда.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 17 февраля. Объем ассигнований из госбюджета на выплаты пенсий, надбавок и повышений и дефицита ПФУ пока достигает 195,3 млрд грн, из которых 21,7 млрд грн направлено на покрытие дефицита средств Фонда (в бюджете Фонда на 2020 год - 38,45 млрд гривен).

К слову, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий меньше - 172,57 миллиарда гривен. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

И даже при таких цифрах дефицит Пенсионного фонда в прошлом году достиг 13 млрд грн.

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