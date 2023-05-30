С 1 июня на украинцев ожидают изменения в работе сервисных центров МВД по четырем направлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. С 1 июня в работе сервисных центров МВД произойдут изменения по четырем направлениям: минимизация бюрократических процедур, внедрения цифровых проектов, безбарьерность и углубления международного сотрудничества. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, передает УНН.
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"Мы определили четыре базовых вектора развития, конечный результат которых имеет четкие индикаторы измерения. Философия системных изменений заключается в формировании ценностей и принципов работы, независимо от того, кто является руководителем и субъектом властных полномочий. Такую модель развития и укрепления институтов мы закладываем в основу формирования государственной политики и ее реализации", - сказал Драпятый.
Детали
По его словам, улучшение работы сервисных центров МВД произойдет путем продолжения цифровизации, минимизации бюрократических процедур, предоставления выбора способа получения услуги - онлайн или офлайн. Драпятый назвал следующие изменения:
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- Усиление безопасности дорожного движения путем осуществления мероприятий по устранению, минимизации источников коррупционных рисков, связанных с приемом теоретического и практического экзаменов для получения права на управление транспортными средствами; комплексное совершенствование средств технического контроля.
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- Внедрение цифровых проектов - это сквозной инструмент для искоренения коррупционных рисков, улучшения качества услуг, формирования доверия к государственным органам.
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- Безбарьерность - уже начата работа по приспособлению главных входов в здания сервисных центров МВД к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
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- Углубление международного сотрудничества.
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Заместитель министра выразил убеждение, что реализация этих четырех стратегических направлений развития является "вполне реальной" и требует применения "сбалансированного и комплексного подхода". Однако, это не является исчерпывающим перечнем инициатив, направленных на улучшение работы сервисных центов МВД, добавил он.
Напомним
Главный сервисный центр МВД инициировал запуск пилотного проекта в 4 областях, целью которого является обеспечение максимально прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.