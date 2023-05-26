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Забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС: пілотний проєкт вже стартує у 4 областях

Забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС: пілотний проєкт вже стартує у 4 областях

Київ • УНН

 • 593688 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Головний сервісний центр МВС ініціює запуск пілотного проєкту у 4 областях, метою якого є забезпечення максимально прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зміни стосуватимуться технічних умов у класах для складання теоретичних іспитів та автомобілів для складання практичних іспитів. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Цитата

"Пілотний проєкт стосуватиметься Львівської, Одеської, Вінницької та Київської областей. Інших регіонів зміни поки не торкнуться. За результатами пілотного проєкту, після врахування усіх можливих нюансів, станеться масштабування вже на всю Україну.

У цих 4 областях України запускаємо і тестуємо оновлену систему попереднього запису. Тепер можна вже отримати талон е-запису на практичний іспит на транспортних засобах категорії В як в терміналах в приміщенні сервісного центру МВС, так і онлайн через функціонал е-запис. Також онлайн можна перевірити наявність талонів і доступних для отримання через сайт, і доступних для оформлення в терміналі", - зазначили в МВС.

Нові правила

За новими правилами, кожен кандидат у водії отримає більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС.

У класах для теоретичних іспитів тепер буде фіксація на 4 відеокамери та мікрофон — не буде "сліпих зон". Це унеможливлює стороннім особам підказувати кандидатам у водії, а також дозволить самому кандидату в разі потреби оскаржити результати складання теоретичного іспиту.

У автівках категорії В - це легкові автомобілі - буде відеофіксація в салоні таким чином, щоб знімати руки та ноги кандидата у водії, а також руки та ноги екзаменатора. Крім того, буде вестися запис розмов у салоні.

Зазначається, що ці зміни потребують фінансових витрат, адже потрібно забезпечити кожен сервісний центр МВС обладнанням. Тому на ті сервісні центри МВС, які не мають високого навантаження чекає оптимізація. Про скорочення штату не йдеться.

Коли і де стартує пілотний проєкт?

У 4 областях стартує пілотний проєкт уже з 1 червня. А масштабування на всі сервісні центри МВС по всій Україні заплановано до кінця 2023 року.

Повідомляється, що у зв’язку із цим у сервісних центрах Львівської, Одеської, Вінницької та Київської областей починаючи з 23 травня уже генеруються талони попереднього запису на практичний іспит на авто категорії В. Можливо оформити дві опції: на транспортному засобі автошколи, або на транспортному засобі сервісного центру МВС.

Інші регіони поки надають усі послуги без змін.

Нове проходження іспитів буде відбуватися у:

  • Львівській області: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;
  • Київській області: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав.
  • Одеській області: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;
  • Вінницькій області: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.

У всіх інших сервісних центрах МВС цих чотирьох регіонів надаватимуться всі види послуг пов’язаних з посвідченням водія та реєстрацією транспортних засобів в Україні, крім теоретичних та практичних іспитів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МВС України розповіли про зміни в іспитах на посвідчення водія

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