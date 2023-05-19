В МВС України розповіли про зміни в іспитах на посвідчення водія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. У Міністерстві внутрішніх справ України опублікували зміни в іспитах на посвідчення водія, які повинні набрати чинності до кінця 2023 року. Про це ідеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС України, пише УНН.
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"Цього року перед нами стоїть завдання змінити процедуру складання іспитів у сервісних центрах МВС. На меті — виключення фактору впливу екзаменаторів чи сторонніх осіб на результати іспитів, а також розширення інструментів для оскарження результатів. Гаслом цього проєкту є "Знаєш — успішно складаєш". Прозорість складання іспитів — це те, що хоче суспільство і те, що ми маємо забезпечувати", — зазначив Начальник ГСЦ МВС Микола Рудик.
Деталі
Головний сервісний центр МВС спростив деякі майбутні процеси складання іспитів і надав для цього кілька інструментів, а саме:
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- запис на практичний іспит онлайн — кількість візитів може скоротитись до 1 (талон попереднього запису можна буде отримати через сайт ГСЦ МВС, а не тільки в терміналі безпосередньо в приміщенні, як це є зараз);
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- оскарження результатів іспитів можна буде здійснити впродовж тривалішого періоду — він становитиме 30 днів, а не 3 як зараз;
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- фіксація складання іспитів розшириться, тому можна буде і почути та побачити з різних ракурсів усе, що відбувалось під час іспиту — у класах для теорії більше не буде "сліпих зон" (буде по 4 камери спостереження), які забезпечать перехресне знімання. Також додатково фіксуватиметься і звук у приміщенні, а в автівках категорії В для практичних іспитів буде по 2 реєстратори, камера з кутом огляду салону на 360°.
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"Технічні умови осучаснюємо. А щодо порядку самих іспитів — для людей не змінюється нічого. На теорії як було 20 питань та 20 хвилин — так і залишається. На практиці як було виконання руху за маршрутом — так і є. Нагадаю, що з міркувань безпеки вправи на майданчику біля сервісного центру МВС на час дії воєнного стану поки спрощені — є тільки рух за маршрутом. Усі маршрути затверджені нами та військовими адміністраціями і опубліковані на сайті", — зазначив Рудик.
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