В МВД Украины рассказали об изменениях в экзаменах на водительское удостоверение

Цитата

"В этом году перед нами стоит задача изменить процедуру сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Цель — исключение фактора влияния экзаменаторов или посторонних лиц на результаты экзаменов, а также расширение инструментов для обжалования результатов. Лозунгом этого проекта является "Знаешь — успешно сдаешь". Прозрачность сдачи экзаменов — это то, что хочет общество и то, что мы должны обеспечивать", — отметил Начальник ГСЦ МВД Николай Рудик.

Детали

Главный сервисный центр МВД упростил некоторые будущие процессы сдачи экзаменов и предоставил для этого несколько инструментов, а именно:



запись на практический экзамен онлайн — количество визитов может сократиться до 1 (талон предварительной записи можно будет получить через сайт ГСЦ МВД, а не только в терминале непосредственно в помещении, как это есть сейчас);



обжалование результатов экзаменов можно будет осуществить в течение более длительного периода — он составит 30 дней, а не 3, как сейчас;



фиксация сдачи экзаменов расширится, поэтому можно будет и услышать и увидеть с разных ракурсов все, что происходило во время экзамена — в классах для теории больше не будет "слепых зон" (будет по 4 камеры наблюдения), которые обеспечат перекрестную съемку. Также дополнительно будет фиксироваться и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов будет по 2 регистратора, камера с углом обзора салона на 360°.



"Технические условия осовремениваем. А относительно порядка самих экзаменов — для людей не меняется ничего. На теории как было 20 вопросов и 20 минут — так и остается. На практике как было выполнение движения по маршруту — так и есть. Напомню, что из соображений безопасности упражнения на площадке возле сервисного центра МВД на время действия военного положения пока упрощены — есть только движение по маршруту. Все маршруты утверждены нами и военными администрациями и опубликованы на сайте", — отметил Рудык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сервисные центры МВД улучшат качество и контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение