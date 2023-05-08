Сервісні центри МВС покращать якість та контроль за складанням іспитів на посвідчення водія
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністрество внутрішніх справ запустило проєкт "Оптимізація сервісних центрів МВС, які приймають теоретичні та практичні іспити", спрямований на удосконалення процесу складання цих іспитів та посилення контролю за ним. Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту будуть оснащені відеофіксацією зі звуком, камерою спостереження з кутом огляду 360 градусів. Камера в салоні фіксуватиме положення рук і ніг кандидата у водії, рук і ніг екзаменатора, повідомили відомстві, інформує УНН.
Деталі
Кількість сервісних центрів МВС, де будуть приймати теоретичні та практичні іспити, зменшиться. Але всі вони будуть забезпечені прозорими умовами для екзаменаційної діяльності.
Екзаменаційні класи для теоретичних іспитів матимуть:
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- системи перехресної відеофіксації із записом звуку (4 камери в різних кутах і без "сліпих" зон);
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- FACE-ID.
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- Саме це унеможливить втручання в теоретичний іспит сторонніх осіб.
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Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту будуть оснащені:
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- відеофіксацією зі звуком;
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- камерою спостереження з кутом огляду 360°;
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- трекером авто;
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- відеореєстратором попереду і позаду автомобіля.
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