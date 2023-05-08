Сервисные центры МВД улучшат качество и контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Министрество внутренних дел запустило проект "Оптимизация сервисных центров МВД, которые принимают теоретические и практические экзамены", направленный на совершенствование процесса сдачи этих экзаменов и усиление контроля за ним. Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов. Камера в салоне будет фиксировать положение рук и ног кандидата в водители, рук и ног экзаменатора, сообщили ведомстве, информирует УНН.
Детали
Количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности.
Экзаменационные классы для теоретических экзаменов будут иметь:
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- системы перекрестной видеофиксации с записью звука (4 камеры в разных углах и без "слепых" зон);
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- FACE-ID.
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- Именно это сделает невозможным вмешательство в теоретический экзамен посторонних лиц.
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Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:
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- видеофиксацией со звуком;
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- камерой наблюдения с углом обзора 360°;
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- трекером авто;
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- видеорегистратором впереди и сзади автомобиля.
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