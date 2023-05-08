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Сервисные центры МВД улучшат качество и контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение

Киев • УНН

 • 1138358 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министрество внутренних дел запустило проект "Оптимизация сервисных центров МВД, которые принимают теоретические и практические экзамены", направленный на совершенствование процесса сдачи этих экзаменов и усиление контроля за ним. Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов. Камера в салоне будет фиксировать положение рук и ног кандидата в водители, рук и ног экзаменатора, сообщили ведомстве, информирует УНН.

Детали

Количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности. 

Экзаменационные классы для теоретических экзаменов будут иметь:

  • системы перекрестной видеофиксации с записью звука (4 камеры в разных углах и без "слепых" зон);
  • FACE-ID.
  • Именно это сделает невозможным вмешательство в теоретический экзамен посторонних лиц.

Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:

  • видеофиксацией со звуком;
  • камерой наблюдения с углом обзора 360°;
  • трекером авто;
  • видеорегистратором впереди и сзади автомобиля.

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