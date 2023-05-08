Сервисные центры МВД улучшат качество и контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение

Детали

Количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности.

Экзаменационные классы для теоретических экзаменов будут иметь:



системы перекрестной видеофиксации с записью звука (4 камеры в разных углах и без "слепых" зон);



FACE-ID.



Именно это сделает невозможным вмешательство в теоретический экзамен посторонних лиц.



Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:



видеофиксацией со звуком;



камерой наблюдения с углом обзора 360°;



трекером авто;



видеорегистратором впереди и сзади автомобиля.



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