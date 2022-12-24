Face ID та відеореєстратор на чотири камери: як планують змінити видачу посвідчення водія

Очікується впровадження верифікації для доступу до класу для складання іспитів.

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"Що мається на увазі? Особа, яка складає теоретичний іспит, буде заходити до екзаменаційного класу, де на вході стоятиме камера. Вона розпізнаватиме обличчя кандидата у водії, що дозволить направляти особу на рандомно визначене в Єдиному державному реєстрі МВС робоче місце для складання теоретичного іспиту", - пояснили у МВС.

Деталі

Щодо верифікації, то у майбутньому, як вказано, громадяни зможуть самостійно фотографуватися на посвідчення водія. Для цього кожен сервісний центр МВС матиме сучасне обладнання, яке дозволить робити це, а для ідентифікації особи буде використовуватися ідентифікаційний код та id-картка.

Водночас теоретичний іспит проходитимете в екзаменаційному класі за таких умов:



FACE ID ідентифікація особи протягом усього процесу складання;



фіксація обличчя та екрану при негативній відповіді на екзаменаційне питання;



унеможливлення віддаленого доступу до робочих місць;



контроль за поведінкою особи;



відео-фіксація процесу складання.



Окрім того, планується вивід відео web-камер, розміщених на робочих станціях у класі, на робоче місце екзаменатора. Це дозволить контролювати весь процес онлайн.

Зміни також торкнуться процесу практичного складання іспитів. "Автомобілі у сервісних центрах МВС будуть оснащені відеореєстором з 4-ма камерами - спереду, ззаду, дві проекції салону, внутрішній монітор для контроля ракурсу та роботи відеореєстратора, сигналізуючі датчики та дублюючі педалі. Також буде рандомний вибір Єдиним державним реєстром МВС екзаменаторів та маршруту для приймання практичного іспиту", - повідомили у МВС.

Зокрема, екзаменатор матиме електронний check-list, face-id кандидата, можливість розпізнавання номеру транспортного засобу, автоматичне надходження результатів складання до Єдиного державного реєстру МВС.

Окрім того, як повідомляється, майбутнім водіям не треба шукати для оренди вантажні авто, авто з прицепами, мотоцикли, якщо їх не має у сервісному центрі МВС. "Тепер всі ці транспортні засоби там будуть і кожен охочий зможе скласти практичний іспит", - вказано у повідомленні.

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