Жодного пластику: водіям дозволили користуватися посвідченням у "Дії"

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"Прем'єр-міністр підписав революційну постанову, яка запускає новий етап розвитку цифрових документів. Тепер, коли ви отримуєте водійські посвідчення, можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи", – написав Федоров.

Додамо

За словами міністра, пластикові права можна замовити у будь-який момент. Наприклад, вони можуть знадобитися для керування авто за кордоном.

Постанова набуде чинності 14 грудня.

Нагадаємо

З 14 грудня в "Дії" можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.