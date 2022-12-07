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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49453 перегляди

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Жодного пластику: водіям дозволили користуватися посвідченням у "Дії"

Жодного пластику: водіям дозволили користуватися посвідченням у "Дії"

Київ • УНН

 • 748447 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову про використання електронного водійського посвідчення у застосунку "Дія" без пластикового аналога. Про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

"Прем'єр-міністр підписав революційну постанову, яка запускає новий етап розвитку цифрових документів. Тепер, коли ви отримуєте водійські посвідчення, можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи", – написав Федоров.

Додамо

За словами міністра, пластикові права можна замовити у будь-який момент. Наприклад, вони можуть знадобитися для керування авто за кордоном.

Постанова набуде чинності 14 грудня.

Нагадаємо

З 14 грудня в "Дії" можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.

Українські Національні Новини

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