Никакого пластика: водителям разрешили пользоваться удостоверением в "Дие"

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"Премьер-министр подписал революционное постановление, которое запускает новый этап развития цифровых документов. Теперь, когда вы получаете водительские удостоверения, можете отказаться от пластика. И использовать только цифровые документы", – написал Федоров.

Добавим

По словам министра, пластиковые права можно заказать в любой момент. К примеру, они могут понадобиться для вождения авто за границей.

Постановление вступит в силу 14 декабря.

Напомним

С 14 декабря в "Дие" можно будет оформить водительское удостоверение и зарегистрировать авто.