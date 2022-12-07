Никакого пластика: водителям разрешили пользоваться удостоверением в "Дие"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление об использовании электронного водительского удостоверения в "Дие" без пластикового аналога. Об этом в телеграме сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Премьер-министр подписал революционное постановление, которое запускает новый этап развития цифровых документов. Теперь, когда вы получаете водительские удостоверения, можете отказаться от пластика. И использовать только цифровые документы", – написал Федоров.
Добавим
По словам министра, пластиковые права можно заказать в любой момент. К примеру, они могут понадобиться для вождения авто за границей.
Постановление вступит в силу 14 декабря.
Напомним
С 14 декабря в "Дие" можно будет оформить водительское удостоверение и зарегистрировать авто.