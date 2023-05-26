Обеспечение прозрачных экзаменов в сервисных центрах МВД: пилотный проект уже стартует в 4 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Главный сервисный центр МВД инициирует запуск пилотного проекта в 4 областях, целью которого является обеспечение максимально прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Изменения будут касаться технических условий в классах для сдачи теоретических экзаменов и автомобилей для сдачи практических экзаменов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Цитата
"Пилотный проект будет касаться Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областей. Других регионов изменения пока не коснутся. По результатам пилотного проекта, после учета всех возможных нюансов, произойдет масштабирование уже на всю Украину.
В этих 4 областях Украины запускаем и тестируем обновленную систему предварительной записи. Теперь можно уже получить талон е-записи на практический экзамен на транспортных средствах категории В как в терминалах в помещении сервисного центра МВД, так и онлайн через функционал е-запись. Также онлайн можно проверить наличие талонов и доступных для получения через сайт, и доступных для оформления в терминале", - отметили в МВД.
Новые правила
По новым правилам, каждый кандидат в водители получит больше инструментов для обжалования результатов экзаменов в сервисных центрах МВД.
В классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксация на 4 видеокамеры и микрофон — не будет "слепых зон". Это делает невозможным посторонним лицам подсказывать кандидатам в водители, а также позволит самому кандидату в случае необходимости обжаловать результаты сдачи теоретического экзамена.
В автомобилях категории В - это легковые автомобили - будет видеофиксация в салоне таким образом, чтобы снимать руки и ноги кандидата в водители, а также руки и ноги экзаменатора. Кроме того, будет вестись запись разговоров в салоне.
Отмечается, что эти изменения требуют финансовых затрат, ведь нужно обеспечить каждый сервисный центр МВД оборудованием. Поэтому на те сервисные центры МВД, которые не имеют высокой нагрузки ждет оптимизация. О сокращении штата речь не идет.
Когда и где стартует пилотный проект?
В 4 областях стартует пилотный проект уже с 1 июня. А масштабирование на все сервисные центры МВД по всей Украине запланировано до конца 2023 года.
Сообщается, что в связи с этим в сервисных центрах Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областей начиная с 23 мая уже генерируются талоны предварительной записи на практический экзамен на авто категории В. Возможно оформить две опции: на транспортном средстве автошколы, или на транспортном средстве сервисного центра МВД.
Другие регионы пока предоставляют все услуги без изменений.
Новое прохождение экзаменов будет происходить в:
-
- Львовской области: г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Червоное, г. Стрый, г. Червоноград;
-
- Киевской области: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав.
-
- Одесской области: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;
-
- Винницкой области: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.
-
Во всех остальных сервисных центрах МВД этих четырех регионов будут предоставляться все виды услуг связанных с удостоверением водителя и регистрацией транспортных средств в Украине, кроме теоретических и практических экзаменов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД Украины рассказали об изменениях в экзаменах на водительское удостоверение