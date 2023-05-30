З 1 червня на українців чекають зміни у роботі сервісних центрів МВС за чотирма напрямками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З 1 червня у роботі сервісних центрів МВС відбудуться зміни за чотирма напрямками: мінімізація бюрократичних процедур, упровадження цифрових проєктів, безбар’єрність та поглиблення міжнародного співробітництва. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий, передає УНН.
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"Ми визначили чотири базові вектори розвитку, кінцевий результат яких має чіткі індикатори вимірювання. Філософія системних змін полягає у формуванні цінностей і принципів роботи, незалежно від того, хто є керівником і суб’єктом владних повноважень. Таку модель розбудови й зміцнення інституцій ми закладаємо в основу формування державної політики та її реалізації", - сказав Драп'ятий.
Деталі
За його словами, поліпшення роботи сервісних центрів МВС відбудеться шляхом продовження цифровізації, мінімізації бюрократичних процедур, надання вибору способу отримання послуги - онлайн або офлайн. Драп'ятий назвав наступні зміни:
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- Посилення безпеки дорожнього руху шляхом здійснення заходів щодо усунення, мінімізації джерел корупційних ризиків, пов’язаних із прийманням теоретичного та практичного іспитів для отримання права на керування транспортними засобами; комплексне вдосконалення засобів технічного контролю.
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- Упровадження цифрових проєктів - це наскрізний інструмент для викорінення корупційних ризиків, покращення якості послуг, формування довіри до державних органів.
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- Безбар’єрність - уже розпочато роботу з пристосування головних входів до будівель сервісних центрів МВС до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
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- Поглиблення міжнародного співробітництва.
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Заступник міністра висловив переконання, що реалізація цих чотирьох стратегічних напрямів розвитку є "цілком реальною" та потребує застосування "збалансованого й комплексного підходу". Однак, це не є вичерпним переліком ініціатив, спрямованих на поліпшення роботи сервісних центів МВС, додав він.
Нагадаємо
Головний сервісний центр МВС ініціював запуск пілотного проєкту у 4 областях, метою якого є забезпечення максимально прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС.