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С 1 марта в Польше постепенно будут ограничивать торговлю в воскресенье

С 1 марта в Польше постепенно будут ограничивать торговлю в воскресенье

Киев  •  УНН

 • 9729 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня в Польше вступает в силу закон об ограничении торговли в воскресенье, который будет вводиться постепенно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

Закон об ограничении торговли в воскресенье - это результат полуторагодичных приготовлений, целью которых был поиск компромисса между всеми заинтересованными сторонами, уверяют вице-министр семьи и труда страны Станислав Швед и председатель комиссии сейма по вопросам рынка труда Януш Сьнядек.

По словам С.Шведа, закон, который вступает в силу 1 марта, внедряет постепенное ограничение торговли в воскресенье.

"Первое воскресенье, которое охватит запрет торговли, - это 11 марта. В этом году торговыми будут первое и последнее воскресенье в месяце. А второе и третье будут воскресеньям, когда торговля запрещена. В следующем году торговать будет можно только в последнее воскресенье месяца. А начиная с 2020 года торговля будет запрещена во все воскресенья, за исключением воскресений, предусмотренных законом - это последнее воскресенье января, последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье июня и последнее воскресенье августа", - сообщили польские чиновники.

Торговля будет разрешена в последнее воскресенье перед Рождеством и Пасхой - тогда можно будет торговать до 14:00. Кроме этого, в воскресенье смогут торговать владельцы малых магазинов, но при условии, что сами будут стоять за прилавком.

Напомним, в Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины.

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