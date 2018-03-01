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З 1 березня у Польщі поступово обмежуватимуть торгівлю в неділю

З 1 березня у Польщі поступово обмежуватимуть торгівлю в неділю

Київ • УНН

 • 9729 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні у Польщі набуває чинності закон про обмеження торгівлі в неділю, який буде вводитися поступово. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Закон про обмеження торгівлі в неділю – це результат півторарічних приготувань, метою яких був пошук компромісу між усіма зацікавленими сторонами, запевняють віце-міністр сім’ї і праці країни Станіслав Швед та голова сеймової комісії з питань ринку праці Януш Сьнядек.

За словами С.Шведа, закон, який набуває чинності 1 березня, впроваджує поступове обмеження торгівлі у неділю.

"Перша неділя, яку охопить заборона торгівлі, – це 11 березня. Цьогоріч торговельними будуть перша і остання неділі в місяці. А друга та третя будуть неділями, коли торгівля заборонена. Наступного року торгувати буде можна тільки в останню неділю місяця. А починаючи від 2020 року торгівля буде заборонена у всі неділі, за винятком неділь, передбачених законом – це остання неділя січня, остання неділя квітня, остання неділя червня і остання неділя серпня", - повідомили польські чиновники.

Торгівля буде дозволена в останню неділю перед Різдвом та Великоднем – тоді можна буде торгувати до 14:00. Крім цього, в неділю зможуть вести торгівлю власники малих крамниць, але за умови, що самі стоятимуть за прилавком.

Нагадаємо, у Польщі нарахували більше двох мільйонів мігрантів з України.

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