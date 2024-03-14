Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, сосредоточившись на поставках из рф

Южная Корея расследует происхождение импортируемой нефти, обращая особое внимание на российские поставки. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Правительство Южной Кореи начало расследование относительно происхождения импортируемой нефти, ключевого ингредиента для производства пластмасс, сосредоточив внимание на российских поставках.

Согласно информации, расследование охватывает закупки нескольких нефтехимических предприятий в Южной Корее.

Оказалось, что по крайней мере один из крупнейших производителей Южной Кореи связан с сомнительным происхождением импортируемого сырья. В течение последней недели таможенная служба активно исследует этот вопрос. Источники также утверждают, что власти Южной Кореи установили связь с торговым домом Trafigura Group.

В ходе расследования власти проверяют происхождение товаров, приобретенных конечными потребителями в Южной Корее. Особое внимание обращается на возможность перемаркировки российской нефти и ее дальнейшую реализацию под другими маркировками.

Напомним

В связи с санкциями США, касающимися Ирана, южнокорейские нефтехимические компании в последние годы испытывали трудности с поставками иранского конденсата, основного источника сырья. Это привело к изменению приоритетов на российскую нефть, однако война в Украине также усложнила этот процесс.

Добавим

По данным аналитической компании Kpler, до начала войны в Украине, РФ была основным поставщиком нефти для Южной Кореи, обеспечивая более 25% импорта страны в 2021 году. Однако после начала конфликта покупатели избегают прямых закупок российского топлива из-за санкций США и возможного усиления контроля со стороны правительства. Следовательно, импорт из других стран, таких как Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур, растет.

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