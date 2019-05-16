Южанина призвала Раду рассмотреть законопроект о выведенном капитале уже сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Народный депутат от БПП, Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина призвала Верховную Раду рассмотреть сегодня на вечернем заседании законопроект "О налоге на выведенный капитал".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт БПП.
"Сегодня я, вместе с экспертами и общественными активистами, призываю народных депутатов рассмотреть проект Закона о налоге на выведенный капитал, над которым мы совместно работали предыдущие три года", - заявила Южанина.
Она утверждает, что данная законодательная инициатива убирает почву для коррупционных отношений в экономике, способствует развитию малого и среднего бизнеса, а также выходу экономики из тени.
Напомним, что этим законопроектом предусмотрено, что объектом налогообложения налогом на выведенный капитал определяются операции по выводу капитала и операции, а также приравненные к операциям по выводу капитала. Также он предусматривает создание Реестра плательщиков налога на выведен капитал, данные которого обнародуются на сайте Государственной фискальной службы Украины.
11 апреля Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект "О налоге на выведенный капитал" за основу.
Зарегистрирован в парламенте законопроект был в начале июля прошлого года.