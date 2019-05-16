Южаніна закликала Раду розглянути законопроект про виведений капітал вже сьогодні

“Сьогодні я, разом з експертами та громадськими активістами, закликаю народних депутатів розглянути проект Закону про податок на виведений капітал, над яким ми спільно працювали попередні три роки”, — заявила Южаніна.

Вона переконує, що дана законодавча ініціатива прибирає підґрунтя для корупційних стосунків в економіці, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, а також виходу економіки з тіні.

Нагадаємо, що цим законопроектом передбачено, що об’єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються операції з виведення капіталу та операції, а також прирівняні до операцій з виведення капіталу. Також він передбачає створення Реєстру платників податку на виведений капітал, дані якого оприлюднюватимуться на веб-сайті Державної фіскальної служби України.

11 квітня Комітет з питань податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект “Про податок на виведений капітал” за основу.

Зареєстрований в парламенті законопроект був на початку липня минулого року.