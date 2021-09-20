"Ювентус" упустил победу над "Миланом" и повторил клубный антирекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В центральной баталии четвертого тура Серии А "Ювентус" дома принимал "Милан", сообщает УНН со ссылкой на "OptaPaolo".
Что известно
В дебюте игры испанский нападающий Альваро Мората вывел хозяев вперед. Команда Аллегри лидировала до 76 минуты пока не отличился Ребич — 1:1.
Детали
Туринский клуб не выиграл ни одного матча в четырех стартовых турах Серии А только в четвертый раз в своей истории. Последнее подобное анти-достижение датируется сезоном 1961/1962, а до этого — в сезонах 1955/1956 и 1942/1943.
Ранее “старая синьора” сыграла вничью с “Миланом” (1:1) и “Удинезе” (2:2), а также уступила “Эмполи” (0:1) и “Наполи” (1:2).
Заметим, что подопечные Массимилиано Аллегри с двумя очками занимают 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Лидирует миланский “Интер” с 10-ю очками. На второй строчке “Милан”, у которого столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.
Дополнение
В следующем туре “Ювентус” сыграет на выезде против “Специи” Виктора Коваленко.