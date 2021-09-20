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"Ювентус" упустил победу над "Миланом" и повторил клубный антирекорд

Киев  •  УНН

 • 19610 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В центральной баталии четвертого тура Серии А "Ювентус" дома принимал "Милан", сообщает УНН со ссылкой на "OptaPaolo".

Что известно

В дебюте игры испанский нападающий Альваро Мората вывел хозяев вперед. Команда Аллегри лидировала до 76 минуты пока не отличился Ребич — 1:1.

Детали

Туринский клуб не выиграл ни одного матча в четырех стартовых турах Серии А только в четвертый раз в своей истории. Последнее подобное анти-достижение датируется сезоном 1961/1962, а до этого — в сезонах 1955/1956 и 1942/1943.

Ранее “старая синьора” сыграла вничью с “Миланом” (1:1) и “Удинезе” (2:2), а также уступила “Эмполи” (0:1) и “Наполи” (1:2).

Заметим, что подопечные Массимилиано Аллегри с двумя очками занимают 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Лидирует миланский “Интер” с 10-ю очками. На второй строчке “Милан”, у которого столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Дополнение

В следующем туре “Ювентус” сыграет на выезде против “Специи” Виктора Коваленко.

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