"Ювентус" втратив перемогу над "Міланом" та повторив клубний антирекорд

Що відомо

У дебюті гри іспанський нападник Альваро Мората вивів господарів вперед. Команда Аллегрі лідирувала до 76 хвилини поки не відзначився Анте Ребіч – 1:1.

Деталі

Туринський клуб не виграв жодного матчу в чотирьох стартових турах Серії А тільки в четвертий раз у своїй історії. Останнє подібний антидосягнення датується сезоном-1961/1962, а до цього - в сезонах-1955/1956 і 1942/1943.

Раніше "стара синьйора" зіграла внічию з "Міланом" (1:1) і "Удінезе" (2:2), а також поступилася "Емполі" (0:1) і "Наполі" (1:2).

Зауважимо, що підопічні Массіміліано Аллегрі з двома очками займають 18-й рядок у турнірній таблиці Серії А. Лідирує міланський "Інтер" із 10-ма очками. На другій сходинці "Мілан", у якого стільки ж очок, але гірше різниця забитих і пропущених м'ячів.

Доповнення

У наступному турі "Ювентус" зіграє на виїзді проти "Спеції" Віктора Коваленка.