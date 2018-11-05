"Ювентус" установил клубный рекорд в итальянской Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. “Ювентус” сумел улучшить предыдущее достижение в истории клуба установил новый рекорд в чемпионате Италии по количеству набранных пунктов, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Благодаря последней победе над “Кальяри” 1:0, подопечные Аллегри имеют в активе 10 побед при 1 ничьей и после 11 туров продемонстрировали лучший старт в истории клуба — 31 пункт.
Ранее лучшим результатом туринского клуба после 11 туров были 30 баллов, набранные в сезоне-2005/06.
Заметим, что “старая синьора” пока на 6 очков оторвалась от ближайших конкурентов.