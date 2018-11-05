"Ювентус" встановив клубний рекорд в італійській Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. “Ювентус” зумів покращити попереднє досягнення в історії клубу встановив новий рекорд в чемпіонаті Італії за кількістю набраних пунктів, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Завдяки крайній звитязі над “Кальярі” 1:0, підопічні Аллегрі мають в активі 10 перемог при 1 нічиї і після 11 турів продемонстрували найкращий старт в історії клубу — 31 пункт.
Раніше кращим результатом туринського клубу після 11 турів були 30 балів, набрані в сезоні-2005/06.
Зауважимо, що “стара синьйора” наразі на 6 очок відірвалася від найближчих конкурентів.