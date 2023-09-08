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Юсов посмеялся над попытками россии вербовать кубинцев: "Как пьяный медведь в посудной лавке"

Юсов посмеялся над попытками россии вербовать кубинцев: "Как пьяный медведь в посудной лавке"

Киев • УНН

 • 362405 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. россия не смогла привлечь жителей Кубы к войне в Украине. Этот провал демонстрирует, что россия не уважает не только своих врагов, но и партнеров, сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, передает УНН.

Цитата

“Что касается Кубы, это просто показательная ситуация. Действительно, кремль пытается пополнять нехватку кадров любыми другими путями и методами. И да, отдельное направление – это рекрутирование наемников за рубежом, преимущественно среди стран третьего мира и постсоветского лагеря”, - сказал Юсов.

Он добавил, что по состоянию на сейчас все планы рф по привлечению наемников провалились. То есть есть отдельные воины из разных стран, но их количество совершенно не соответствует поставленным задачам и потребностям россиян в войне в Украине.

“Также вы знаете, Кубу трудно назвать антагонистом россии. Там исторически понятные тесные связи. То есть, насколько надо было быть бездарными деятелями, чтобы спровоцировать столь жесткую официальную реакцию? То есть, насколько надо было не уважать своих кубинских партнеров, чтобы вести себя так, как слон, а точнее, пьяный медведь в посудной лавке? Ну, ответную реакцию получили и дальше будет. То есть, в принципе, никто не хочет становиться участником или соучастником военных преступлений и позволять, чтобы безнаказанно эти российские рекрутеры работали на территории государств”, - добавил Юсов.

Напомним

Куба раскрыла преступную сеть торговцев людьми, которые принуждали кубинцев воевать на стороне россии в войне в Украине. В конце мая российская газета в рязани сообщила, что несколько граждан Кубы подписали контракты с вооруженными силами россии и были отправлены в Украину в обмен на российское гражданство.

Правительство Кубы заявило, что уже начало судебное преследование по делам, в которых ее граждан принуждали к участию в боевых действиях в Украине. Также ранее сообщалось, что кубинские власти уже арестовали 17 человек по обвинению в вербовке кубинцев в российскую армию для участия в войне на стороне России в Украине.

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